Александр Дрозденко проводил мобилизованных ребят в Киришах

Губернатор Ленобласти принял участие в отправке мобилизованных жителей Киришского района для прохождения военной службы.

«Сегодня вы делаете важнейший шаг, отправляетесь защищать рубежи нашей страны. Все вы ― отважные патриоты, которые любят свою Родину, свою семью, свою землю. И я очень горд, что такие люди живут на Ленинградской земле, очень благодарен вам. Слушайтесь командиров и защищайте Родину. И поскорее возвращайтесь!», ― напутствовал глава региона.

Все отправленные ранее проходили службу в армии и имеют военные специальности. Перед отправкой в зону СВО они пройдут дополнительную военную подготовку.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Минобороны, Минобрнауки и другие ведомства и порталы открыли для российских граждан каналы для связи, где специалисты ответят на интересующие граждан вопросы о частичной мобилизации. Ivbg проводит перечень телефонов и действующих ссылок. Также исходя из опыта российских граждан, кто уже находился в условиях боевых действий, ivbg составил примерный список вещей, которые стоит взять с собой резервистам в военкомат при мобилизации.