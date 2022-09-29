Ленинградцам предлагают освоить новые профессии в рамках нацпроекта «Демография»

К обучению уже приступили 2364 жителя Ленобласти, уже успешно завершили его 629 человек, а 348 из них нашли новую работу

Самое большое число заявок на обучение пришло от молодых мам ― 39%. В ТОП-10 профессий, которые выбирают жители области для обучения в рамках нацпроекта, входят: 1С-программист, дата-аналитик, веб-программист, тестировщик программного обеспечения, управление государственными и муниципальными закупками, профкадры, кадровое администрирование, графический дизайн, парикмахер и специалист по работе на маркетплейсах.

Получить новую профессию можно абсолютно бесплатно. Детальная информация размещена на портале Биржи труда, также можно задать вопросы по телефону горячей линии 8(800)350-47-47. Заявку на обучение модно направить через платформу «Работа в России».

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.