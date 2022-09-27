Служба занятости Ленобласти трудоустраивает молодых специалистов

С начала года служба занятости трудоустроила 7861 подростка и помогла найти работу 122 молодым специалистам.

Работы для ребят 14-18 лет в свободное от учебы время организованы в государственных и муниципальных учреждениях. Ребята занимаются благоустройством территорий и участвуют в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.

Также нашли работу 2,4 тысячи молодых людей в возрасте до 305 лет, из них 60% выбрали для себя рабочие специальности: водитель, машинист, оператор различных специализаций.

225 жителей региона в возрасте до 30 лет трудоустроены в рамках специальной программы по трудоустройству молодежи, которая компенсирует организациям расходы на заработную плату до 54,2 тысяч рублей за одного работника.

Служба занятости также содействует молодежи на старте предпринимательской деятельности. С начала года 92 человека в возрасте 18-35 лет открыли свое дело или стали самозанятыми, из них 31 ― при финансовой поддержке службы занятости.

Сегодня в базе вакансий региона 49,4 тысяч предложений, из них 76% по рабочим профессиям, 24% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.