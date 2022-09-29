Житель Кингисеппа предстанет перед судом за изнасилование и убийство 10-летней девочки

Следком Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Кингисеппа, которому вменяют изнасилование и убийство 10-летней девочки. Преступление произошло 14 лет назад.

Видео: СУ СКР по Ленобласти.

Тело 10-летней девочки со следами насилия обнаружили в июле 2008 года в парке «Романовка» в Кингисеппе. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, так как причастного к гибели ребенка не нашли.

В 2016 году следствие возобновили. Был составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к потерпевшей, проведен ряд сложных судебных экспертиз. Картину произошедшего удалось восстановить. Установили и личность насильника и убийцы.

Им оказался ранее не судимый местный житель. В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину. Обвиняемый находится под стражей. Дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР Ленобласти.