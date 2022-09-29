Автоцистерна съехала в кювет на Ропшинском шоссе — фото

ДТП произошло утром 29 сентября на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти.
Как рассказали очевидцы, автомобиль съехал в кювет, а сама цистерна перегородила проезжую часть. ДТП произошло между деревней Велигонты и садоводческим массивом Новая Ропша. Информация о пострадавших не поступала.
Фото: 47news
Вам будет интересно
В четверг, 29 сентября, четверо мальчиков устроили опасную поездку по кольцевой автодороге Петербурга на электросамокатах. Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,...
29.09.2022 63