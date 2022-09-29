Автоцистерна съехала в кювет на Ропшинском шоссе — фото

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло утром 29 сентября на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как рассказали очевидцы, автомобиль съехал в кювет, а сама цистерна перегородила проезжую часть. ДТП произошло между деревней Велигонты и садоводческим массивом Новая Ропша. Информация о пострадавших не поступала.

Автоцистерна съехала в кювет на Ропшинском шоссе - фото ропшинское шоссе, Ломоносовский район, Ленобласть, ДТП
Автоцистерна съехала в кювет на Ропшинском шоссе - фото ропшинское шоссе, Ломоносовский район, Ленобласть, ДТП
Автоцистерна съехала в кювет на Ропшинском шоссе - фото ропшинское шоссе, Ломоносовский район, Ленобласть, ДТП
Автоцистерна съехала в кювет на Ропшинском шоссе - фото ропшинское шоссе, Ломоносовский район, Ленобласть, ДТП
Фото: 47news
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