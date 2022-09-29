На КАД остановили четырех подростков на самокатах — фото

В четверг, 29 сентября, четверо мальчиков устроили опасную поездку по кольцевой автодороге Петербурга на электросамокатах.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», компания подростков передвигалась по полосе безопасности дороги, разрешенная скорость на которой составляет 110 км/ч. Их заметили по камерам наблюдения, установленным над проезжей частью. Подростки пробрались на магистраль из леса. К тому же у троих из них были неисправны электросамокаты.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Спустя несколько минут на место прибыла машина прикрытия со световой индикацией. Подростков и самокаты эвакуировали с магистрали. Оказалось, что двоим из них — по 12 лет, одному – всего девять. Четвертый успел сбежать, не назвав своего возраста.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминает о том, что движение пешеходов по скоростной магистрали запрещено правилами дорожного движения.