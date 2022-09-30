В центре Тбилиси граждане Грузии провели митинг с требованием к россиянам покинуть страну

При этом самих русских во время акции на улицах не было видно.

В центре Тбилиси русофобски настроенные грузины провели митинг. Они шли по улице и выкрикивали в мегафоны лозунги с требованием к русским покинуть Грузию.

— Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство — это не наша проблема, — кричали граждане Грузии.

Отмечается, что на улицах в это время русских не было.

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