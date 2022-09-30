ФАС проведет проверку обоснованности изменения стоимости спецодежды и снаряжения

Федеральная антимонопольная служба направила запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI.

Ведомство требует предоставить сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август – сентябрь. Также ФАС обратила внимание ретейлеров на необходимость неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Ранее СМИ сообщали, что в России на 10-20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобельё, обувь и ряд медикаментов. Такие вещи необходимы россиянам, попавшим под частичную мобилизацию, а также добровольцам.