ФАС проведет проверку обоснованности изменения стоимости спецодежды и снаряжения

Федеральная антимонопольная служба направила запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI.
Ведомство требует предоставить сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август – сентябрь. Также ФАС обратила внимание ретейлеров на необходимость неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства.
Ранее СМИ сообщали, что в России на 10-20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобельё, обувь и ряд медикаментов. Такие вещи необходимы россиянам, попавшим под частичную мобилизацию, а также добровольцам.
Вам будет интересно
Работники волонтерского центра были удивлены такими расценками. Как рассказали в телеграм-канале Кроха.сан ZаV, волонтеры партии "Единая Россия" из Красноярского края решили...
28.09.2022 120