Половину разворачивают: посол Кузнецов рассказал о ситуации на российско-финской границе

Финляндии, как и обещала, закрыла въезд россиян в страну 30 сентября.
В момент закрытия на границе находились десятки машин. Их в итоге развернули обратно.
По словам посола России в Финляндии Павла Кузнецова, многих россиян разворачивают. Чуть ли не половину всех желающих въехать в Финляндию, по сообщениям финской погранслужбы, разворачивают на границе обратно.
Ранее мы писали, что пускать в Финляндию российских граждан все же будут. Правда, только некоторые категории.
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30.09.2022 74