Половину разворачивают: посол Кузнецов рассказал о ситуации на российско-финской границе

Финляндии, как и обещала, закрыла въезд россиян в страну 30 сентября.

В момент закрытия на границе находились десятки машин. Их в итоге развернули обратно.

По словам посола России в Финляндии Павла Кузнецова, многих россиян разворачивают. Чуть ли не половину всех желающих въехать в Финляндию, по сообщениям финской погранслужбы, разворачивают на границе обратно.

Ранее мы писали, что пускать в Финляндию российских граждан все же будут. Правда, только некоторые категории.