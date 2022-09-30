Путин обвинил англосаксов в диверсиях на «Северных потоках»

Президент России Владимир Путин возложил на англосаксов вину в диверсиях на «Северных потоках».

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт! Организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно!» — сказала глава государства.

Напомним, 26 сентября компания — оператор «Северного потока-2» сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила оператор первого «Северного потока» Nord Stream AG. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Оба газопровода в момент ЧП не эксплуатировались, но все нитки были заполнены техническим газом.