Петербурженки создали Telegram-канал для поддержки матерей

Две жительницы Петербурга — Ася Власова и Ася Шабалина – создали Telegram-канал для поддержки матерей.

Главная цель авторов проекта – поддержка женщин, которые остались сейчас одни по разным причинам, например – из-за частичной мобилизации.

«Мы вдруг осознали, насколько это тяжёлая для них ситуация. Не только морально, но и элементарно в бытовом плане…. <…> Женщина ежедневно решает миллион бытовых вопросов, одновременно ухаживает и присматривает за детьми, и ещё, вероятно, работает за двоих. Это очень сложная жизненная ситуация, к которой нас никто не готовил, — сказали создательницы проекта.

Подписавшись на канал, можно попросить о помощи или, наоборот, помочь, если есть такая возможность.