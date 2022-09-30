Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для иностранных контрактников

Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы, могут в упрощенном порядке получить российское гражданство.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что право на получение российского паспорта по упрощенной схеме имеют граждане, которые заключили контракты на военную службу не менее чем на год и принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

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Если военнослужащий получил травму или ранение, несовместимые со службой в армии, он также сможет получить гражданство в упрощенном порядке, даже если служил менее шести месяцев.

Кроме самих иностранных граждан гражданство в упрощенном порядке могут получить их супруги, дети и родители.