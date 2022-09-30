После принятия в состав РФ новых регионов под санкции попали новые физические и юридические лица.

В санкционном списке США оказались АО “Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы”, ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО “Светлогорскхимволокно” и другие предприятия.

Власти Канады добавили в список 43 человек, среди которых члены семьи Дмитрия Пескова, Игоря Шувалова и Сергея Чемезова.

Великобритания занесла в санкционный список председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину — сообщает 47news.