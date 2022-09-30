Сосну из выборгского парка «Монрепо» признали лучшим историческим деревом Ленобласти

Сосна кедровая сибирская из выборгского парка «Монрепо» стала лучшим деревом Ленобласти и теперь поборется за звание «Российского дерева года – 2023».

В областном конкурсе «Лучшее историческое дерево Ленинградской области» проголосовало более 9 000 человек. Из них 1866 проголосовали за сосну из Монрепо, 1612– за дуб черешчатый из Вырицы Гатчинского района, 1162– за липу из деревни Заручевье Тихвинского района.

Зеленая победительница входит в национальный реестр старовозрастных деревьев страны, также ей присвоен статус «Памятник живой природы». Отметим, что дереву 230 лет.