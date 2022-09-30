Председатель Законодательного собрания Ленобласти поздравил новые регионы с возвращением.
Как сообщает 47 Channel, Сергей Бебенин подчеркнул, что им обеспечат всестороннюю помощь и поддержку.
Правда торжествует. В состав России вернулись ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Это воля миллионов людей, которые на референдуме проголосовали за присоединение к России. Мы будем помогать этим регионам интегрироваться законодательно, направлять гуманитарную помощь и поддерживать наших людей, чтобы как можно быстрее там установилась мирная и комфортная жизньСергей Бебенин