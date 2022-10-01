В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 594 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 октября.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 594 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 590 человека. 33 жителя региона госпитализировано.

Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался в результате болезни.