В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 594 человек

Автор: Александр Селиванов
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Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 октября.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 594 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 590 человека. 33 жителя региона госпитализировано.

Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался в результате болезни.

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21.09.2022 316
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