Алла Пугачёва выставила на продажу свой замок в деревне Грязь

Ради этого она и возвращалась в Россию.
По информации телеграм-канала Mash, за свой легендарный замок в деревне Грязь Алла Пугачёва хочет 1 млрд рублей.
В настоящее время за замком присматривает ее внук — Никита Пресняков.
Также в телеграм-канале отметили, что Алла Пугачёва приезжала в России забрать документы детей из школы.
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21.09.2022 175