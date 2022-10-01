Алла Пугачёва выставила на продажу свой замок в деревне Грязь

Автор: Александр Селиванов
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Ради этого она и возвращалась в Россию.

По информации телеграм-канала Mash, за свой легендарный замок в деревне Грязь Алла Пугачёва хочет 1 млрд рублей.

В настоящее время за замком присматривает ее внук — Никита Пресняков.

Также в телеграм-канале отметили, что Алла Пугачёва приезжала в России забрать документы детей из школы.

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21.09.2022 175
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