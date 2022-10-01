Монголия пообещала выдать вид на жительство всем россиянам, кто этого захочет

Монголия решила выдавать вид на жительство всем обратившимся гражданам России.

Монгольские власти выразили готовность выдавать вид на жительство всем желающим россиянам. Об этом сообщает иммиграционное агентство страны, информирует НСН.

Представитель монгольской миграционной службы заявил, что россияне обращаются с заявлением о пребывании в азиатской стране на определенный период.

— Принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление россиянам, – отметили в миграционной службы Монголии.

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Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней. В случае же длительного проживания нужно получить соответствующую категорию визы до въезда в государство. Длительный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории.