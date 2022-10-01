Петербургские крысы устроили набег на дом на Ветеранов

Грызуны бегут следом и нападают.

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В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором крысы совершили неудачный набег на дом на улице Ветеранов.

По словам местных жителей ходить по лестнице очень опасно, ведь городские паразиты атаку их.

Автор видео рассказала, что в этом доме живут полчища крыс.