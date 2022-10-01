В Ленобласти центр Млечного Пути наблюдать практически невозможно, но попытать удачу можно в середине августа.

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В телеграм-канале Астро Фото Болото поделились видео, на котором Млечный путь был снять из Ленобласти. На видео можно разглядеть подсветку комплекса “Лахта-Центра”.

— В Млечном Пути находится от 100 до 400 миллиардов звезд, межзвездная пыль и звездные скопления, наиболее яркая часть — галактический центр, его называют балдж, — отметил автор поста.

Для наблюдения за Млечным Путем эксперты советуют выбрать местность без засветки и городской пыли.