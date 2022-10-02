Ленобласть поможет модернизировать хлебозавод в Енакиево

Уже в ближайшее время Ленобласть поможет решить технологические задачи по модернизации хлебозавода в подшефном городе Енакиево.
Уже подписаны предварительные договоренности, и Ленобласть готова помочь, сообщил tg-каналу «Донбасс решает» директор предприятия Андрей Самотолков.
Фото: telegram-канал "Хоценко о важном"
Предприятие славится своей продукцией во всей ДНР. На данный момент завод выпускает более 100 видов кондитерских и хлебобулочных изделий. Около 21 тонны продукции в сутки поступает на прилавки магазинов ежедневно.
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