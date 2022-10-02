Биолог рассказал, каким должен быть дресс-код для грибников

В лесах Петербурге и Ленобласти началась последняя волна грибов. Биолог Павел Глазков рассказал, что взять с собой и как одеваться, чтобы не попасть в сводку заблудившихся.

«Одежда должна быть максимально заметной. Самые идеальные цвета: ярко-голубой, красный и оранжевый. Хотя бы один из элементов одежды обязательно должен быть ярким, например, головной убор. Даже ведро лучше приобрести такого цвета, чтобы оно выделялось на фоне леса», — советует биолог

Он отметил, что подойдет даже оранжевая жилетка дорожных рабочих, поскольку такой цвет в лесу виден издалека. Особенно это важно для детей и пожилых людей. Кроме того, в лес следует обязательно брать питьевую воду, спички и заряженный телефон.