Трафик на российско-финской границе за неделю упал в восемь раз

Всего за неделю трафик на российско-финской границе сократился в восемь раз.

Для сравнения, если в минувшие выходные — 24 и 25 сентября — было зафиксировано более 8 000 пересечений, то 1 октября в Финляндию из России въехали всего 1285 россиян. Об этом свидетельствуют данным пограничной службы Финляндии.

Напомним, в ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для туристов из России. Однако некоторых россиян все же будут пускать в страну.