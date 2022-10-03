Банкоматы в Финляндии перестали принимать карты UnionPay

В последние недели россияне буквально опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии.

Карты UnionPay больше не обслуживаются банкоматами Nosto — единственной финской сетью, работающей с китайской платежной системой, пишет РИА Новости. По словам представителя собственника сети Ристо Лепо, причина решения в крайне высоком спросе на наличные, снимаемые гражданами России.

Отмечается, что в последние недели россияне буквально опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии. Пополнять наличность просто не успевали, а суммы были настолько велики, что не могло быть и речи об обычных частных туристах из России.

Услуги банкоматов в Финляндии представляют две сети — Otto и Nosto. Карты UnionPay стали популярны в РФ после начала СВО и остановки действия международных платежных систем Visa, Mastercard и иных с российскими кредитными организациями..