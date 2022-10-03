Ленинградская область принимает форум высоких технологий «ПРОФ-IT»

X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» на площадке «Экспофорума» познакомит за два дня с новейшими отечественными информационными разработками.

«Цифровые технологии активно входят в нашу жизнь. Сейчас многие регионы работают по цифровизации социальных услуг. Сегодня невозможно жить без опоры на цифровые технологии. Одно из главных достижений форума — возможность обменяться лучшими практиками. Мы живем в быстрый век, период большой турбулентности, и опора «на цифру» позволит нам качественно принимать решения, быть успешными и быстрыми», — обратился к собравшимся губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Программа форума «ПРОФ-IT» размещена на сайте проекта.

Каждый год Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится в новом регионе, который определяется Оргкомитетом, исходя из поступивших заявок. Площадка проходила: в 2013 году в Сыктывкаре, в 2014 году — в Рязани, в 2015 году — в Ханты-Мансийске, в 2016 году — в Уфе, в 2017 году — в Ярославле, 2018 году — в Светлогорске, в 2019 году — в Белгороде, в 2020 году — в Красноярске, в 2021 году — в Нижнем Новгороде.

Всего за 9 лет площадку «ПРОФ-IT» посетили делегации из 85 регионов страны. На конкурс за этот период было заявлено более 973 проекта региональной и муниципальной информатизации, а 51 регион стали обладателями наград «ПРОФ-IT».