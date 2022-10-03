Ленобласть и «Вымпел-Коммуникации» будут совместно совершенствовать цифровые сервисы

Соглашение о сотрудничестве в области цифровизации подписали губернатор Ленобласти и президент компании Исмаилов Рашид Рустам оглы в рамках «ПРОФ-IT».

«Это ― компания, с которой мы давно работаем, наш надёжный партнёр, и очередное соглашение ляжет в основу развития в Ленинградской области современных технологий и сервисов для повышения качества жизни», — отметил глава Ленобласти.

Новое соглашение способствует развитию цифровой экономики, повышению инвестиционной привлекательности региона, повышению качества предоставления услуг связи, модернизации и расширению сетей связи было подписано сегодня, 3 октября, в рамках Всероссийского форума региональной информатизации.

Программа форума «ПРОФ-IT» размещена на сайте проекта.

Каждый год Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится в новом регионе, который определяется Оргкомитетом, исходя из поступивших заявок. Всего за 9 лет площадку «ПРОФ-IT» посетили делегации из 85 регионов страны. На конкурс за этот период было заявлено более 973 проекта региональной и муниципальной информатизации, а 51 регион стали обладателями наград «ПРОФ-IT».