Два сотрудника петербургского УГИБДД попали под дело о взятках

Автор: Александр Селиванов
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Обвинение было выдвинуто прокуратурой Петербурга.

По информации пресс-службы прокуратуры Петербурга, два инспектора УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу были обвинены в получении взяток.

Отмечается, что всего полисмены совершили 47 преступлений на общую сумму более 47 миллионов рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

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