ЧОПам Ленобласти необходимо устранить недостатки в обеспечении защищенности школ

Такое поручение дал вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин сегодня, 3 октября, на аппаратном по вопросам антитеррористической безопасность школ Ленобласти

Руководителям образовательных учреждений дано поручение усилить контроль за качеством исполнения компаниями взятых на себя обязательств. В случае, если будут выявлены нарушения, необходимо незамедлительно принять исчерпывающие меры.

В образовательных учреждениях Ленобласти также пройдет дополнительный инструктаж работников образования, будет организовано обследование зданий и сооружений, проверены системы охраны и связи.

Напомним, 26 сентября в Ижевске произошла трагедия. Вооруженный двумя пистолетами мужчина проник в школу, где открыл стрельбу по ученикам. По разным данным, погибло шесть человек, еще 20 пострадали.