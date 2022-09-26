В ижевском скулшутинге погибли шесть и пострадали 20 человек

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Стрелявший покончил с собой.

По информации правоохранительных органов, шесть человек погибли и 20 пострадали при скулшутинге в Ижевске. Стрелявший покончил с собой.

Шесть семилетних ребят сейчас у врачей скорой помощи. У двоих из них тяжелые травмы, у остальных — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков, пишет паблик «Mash».

Вам будет интересно
Один человек погиб, девять пострадали при стрельбе в школе в Ижевске
Ранее ivbg.ru сообщал, что в понедельник, 26 сентября, в Ижевске неизвестный открыл стрельбу в школе №88. Известно, что в результате стрельбы...
26.09.2022 46
Автор
Поделиться