В ижевском скулшутинге погибли шесть и пострадали 20 человек

Стрелявший покончил с собой.

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По информации правоохранительных органов, шесть человек погибли и 20 пострадали при скулшутинге в Ижевске. Стрелявший покончил с собой.

Шесть семилетних ребят сейчас у врачей скорой помощи. У двоих из них тяжелые травмы, у остальных — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков, пишет паблик «Mash».