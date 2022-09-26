В ижевском скулшутинге погибли шесть и пострадали 20 человек

Стрелявший покончил с собой.
По информации правоохранительных органов, шесть человек погибли и 20 пострадали при скулшутинге в Ижевске. Стрелявший покончил с собой.
Шесть семилетних ребят сейчас у врачей скорой помощи. У двоих из них тяжелые травмы, у остальных — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков, пишет паблик «Mash».
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26.09.2022 46