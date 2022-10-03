В Ленобласти открыт штаб помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан

Региональный штаб по оказанию помощи #МЫВМЕСТЕ начал свою работу на базе областного Ресурсного добровольческого центра.

Все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Минобороны, Минобрнауки и другие ведомства и порталы открыли для российских граждан каналы для связи, где специалисты ответят на интересующие граждан вопросы о частичной мобилизации. Ivbg проводит перечень телефонов и действующих ссылок. Также исходя из опыта российских граждан, кто уже находился в условиях боевых действий, ivbg составил примерный список вещей, которые стоит взять с собой резервистам в военкомат при мобилизации.