Приоритетные расходы бюджета определили в Ленобласти

В регионе наступает активная фаза бюджетного процесса.

Как рассказал в своем интервью каналу ЛенТВ24 председатель постоянной комиссии Заксобрания региона по бюджету и налогам Николай Пустотин, бюджет Ленобласти по-прежнему остается социально направленным.

Он особо отметил, что из 180 млрд расходов порядка 110 млрд приходится на социальную сферу.

Также Пустотин заверил, в будущем из бюджета Ленобласти планируется выделять больше средств на дорожное строительство. Дело в том, что отрасль приносит в региональную казну хорошие доходы.

Вам будет интересно ЧОПам Ленобласти необходимо устранить недостатки в обеспечении защищенности школ Такое поручение дал вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин сегодня, 3 октября, на аппаратном по вопросам антитеррористической безопасность школ Ленобласти Руководителям образовательных... 03.10.2022 19

Не снижают и адресно-инвестиционную программу. Приоритетными статьями расходов также являются все президентские указы.