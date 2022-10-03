Все котельные Ленобласти обеспечивают поселения отоплением

Тепло подается и на социально значимые объекты, и в многоквартирные дома.

По словам зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского, все муниципальные образования Ленобласти и городской округ готовы к предстоящей зиме.

— Осталось получить паспорта готовности от управляющих компаний. Над этим активно работаем вместе с областным Госжилнадзором, — отметил он.

Также Барановский отметил, что котельные обеспечены запасами топлива. Сейчас в Бокситогорске, Пикалево и Волхове происходит настройка системы силами управляющих компаний внутри нескольких жилых домов.

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При наличии жалоб на отопление в своей квартире необходимо обратиться в управляющую компанию и ТСЖ, а также в Госжилнадзор и местную администрацию. Общий контроль за ходом отопительного сезона ведет комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.