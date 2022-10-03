В октябре 2022 года WhatsApp навсегда отключится на ряде устаревших смартфонов

С конца октября владельцам «яблочных» устройств с ОС iOS 10 и 11 не удастся воспользоваться мессенджером WhatsApp. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.
До 24 октября владельцам iPhone с iOS 10 и 11 необходимо обновить свои смартфоны до более новой версии ОС, чтобы продолжать отправлять сообщения и осуществлять звонки через один из самых популярных в мире мессенджеров. Минимально поддерживаемой версией iOS для WhatsApp станет iOS 12.
Помимо этого, мессенджер перестанет работать на устройствах iPhone 5 и iPhone 5C — эти смартфоны уже не получают актуальных апдейтов iOS, поэтому обновить их не получится. Если пользователь желает продолжать пользоваться сервисом, ему придется приобрести новое, более современное устройство.
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04.09.2022 122