Более 50 СОНКО Ленинградской области откликнулись на акцию #Мывместе

СОНКО Ленобласти намерены помогать ресурсным добровольческим центрам.

«В Ленинградской области создан штаб Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, его координирует Ресурсный добровольческий центр. НКО подключатся к его работе, войдут в рабочие чаты, заявят о себе, своих ресурсах, возможностях, чтобы вместе помогать людям», — рассказала председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Екатерина Путронен также подчеркнула, что активисты некоммерческого сектора хорошо работают на местах, их знают в районах, городах и селах. С началом спецоперации на Донбассе и частичной мобилизацией жители обращаются к СОНКО с просьбами о помощи или предложениями такой помощи: в этих условиях некоммерческий сектор объединяется с добровольческими центрами для общей работы.

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.