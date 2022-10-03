На первичные противоаварийные работы потратят более 3 млн из казны региона. Еще 11 млн — на разработку проектно-сметной документации.

Реставрация затронет росписи, витражи и иконостас — сообщает 47news.



Подрядчик должен выполнить предварительные работы и комплексные научные исследования на объекте до 1 февраля 2023 года. А к началу июня должен быть готов и согласован эскизный проект, проектная и рабочая документация.

Первоочередные противоаварийные мероприятия в соборе необходимо завершить до 1 марта 2023 года.