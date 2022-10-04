В Петербурге со стрельбой и погоней ловили неадекватную женщину на иномарке — видео

Вечером 3 октября в Приморском районе Петербурга женщина на Toyota уходила от погони.

В попытке скрыться от преследования она помяла несколько автомобилей. Правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам иномарки. Погоня завершилась на углу Серебристого бульвара и проспекта Испытателей. Очевидцы сообщают, что женщина была в неадекватном состоянии.

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