В Петербурге со стрельбой и погоней ловили неадекватную женщину на иномарке — видео

Вечером 3 октября в Приморском районе Петербурга женщина на Toyota уходила от погони.
В попытке скрыться от преследования она помяла несколько автомобилей. Правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам иномарки. Погоня завершилась на углу Серебристого бульвара и проспекта Испытателей. Очевидцы сообщают, что женщина была в неадекватном состоянии.
Видео: паблик "Мэш на Мойке"
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