13 сотрудников ГИБДД и Ространснадзора Ленобласти будут судить за взятки на 47 млн рублей

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении 13 руководителей регионального УГИБДД и сотрудников Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Их обвиняют в 47 эпизодах получения крупных и особо крупных взяток.

По данным следствия, с марта 2018 года по август 2019 года участники организованной группы получили от лиц, которые занимаются грузоперевозками, больше 47 миллионов рублей. Деньги передавались за «общее покровительство и попустительство по службе», то есть взамен они должны были обеспечить возможность избежать ответственности за административные правонарушения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

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Общий объем уголовных дел составил более 2 тысяч томов. У фигурантов арестована недвижимость, транспортные и денежные средства на общую сумму более 43 млн рублей. Часть имущества обращена в доход государства. В частности, объект незавершенного строительства бывшего замначальника 2 отдела УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти стоимостью 12 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.