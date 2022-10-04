На трассе «Нарва» неизвестный насмерть сбил дорожного рабочего и скрылся

ДТП произошло вечером 3 октября на 57-м километре трассы «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти.
По предварительным данным, у деревни Кипень неизвестный сбил работника дорожной службы. От полученных травм 54-летний житель Тверской области скончался на месте ДТП. Виновник аварии скрылся.
В момент ДТП на участке федеральной трассы шел ремонт, зона работ была огорожена водоналивными барьерами.
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