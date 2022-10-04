Фото: автобус со школьниками и иномарка столкнулись в Форносово, есть пострадавшие

ДТП произошло утром 4 октября на трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» около поселка Форносово в Тосненском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом «ПАЗ». Удар был такой силы, что один ребенок вылетел в окно автобуса, а иномарка оказалась в кювете.
Фото: vk.com/dorinspb
В результате ДТП пострадали водитель школьного автобуса и учитель, сопровождавшая детей, а также один ребенок.
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