Блогера, пристававшего и провоцировавшего россиян в Казахстане, арестовали

Молодой человек всячески провоцировал недавно приехавших в Казахстан россиян.

Суд Павлодара передает, что арестовал на пять суток местного блогера Диаса Кузаирова за провокации граждан России.

Как пишет РИА Новости, еще 27 сентября возле ресторана задержанный приставал к гражданам России, «задавая им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес».

В ходе заседания указывалось, что блогер сам создал конфликтную ситуацию, вел видеосъемку и трансляцию в интернет.