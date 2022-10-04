Блогера, пристававшего и провоцировавшего россиян в Казахстане, арестовали

Молодой человек всячески провоцировал недавно приехавших в Казахстан россиян.
Суд Павлодара передает, что арестовал на пять суток местного блогера Диаса Кузаирова за провокации граждан России.
Как пишет РИА Новости, еще 27 сентября возле ресторана задержанный приставал к гражданам России, «задавая им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес».
В ходе заседания указывалось, что блогер сам создал конфликтную ситуацию, вел видеосъемку и трансляцию в интернет.
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03.10.2022 116