Россиянам рассказали, как вернуть ошибочно оплаченные штрафы и госпошлины

Автор: Анастасия Щербакова
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На Госуслугах есть возможность вернуть обратно оплаченные по ошибке штрафы и пошлины МВД.

Как пишет Госуслуги в своем Телеграм, если штраф или госпошлина в МВД ошибочно оплачены менее трех лет назад на Госуслугах, то деньги можно вернуть. Заявление оформляется онлайн.

Что можно вернуть:
— госпошлины за услуги, в которых было отказано
— переплату или повторную оплату
— неиспользованные госпошлины
— обжалованные штрафы за административные нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД
— штрафы, у которых есть УИН

Как вернуть оплату
1. Выбрать услугу «Возврат штрафов и госпошлин МВД».

2. Заполнить электронное заявление. Для госпошлины понадобится УИН, для штрафа — УИН, дата постановления, скан постановления об отмене штрафа.

3. Ввести реквизиты счета для возврата.

Заявление рассмотрят в течение 30 дней, письмо о решении придет в личный кабинет и на электронную почту. Деньги поступят на счет в течение трех рабочих дней.

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04.10.2022 56
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