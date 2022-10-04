Россиянам рассказали, как вернуть ошибочно оплаченные штрафы и госпошлины

На Госуслугах есть возможность вернуть обратно оплаченные по ошибке штрафы и пошлины МВД.

Как пишет Госуслуги в своем Телеграм, если штраф или госпошлина в МВД ошибочно оплачены менее трех лет назад на Госуслугах, то деньги можно вернуть. Заявление оформляется онлайн.

Что можно вернуть:

— госпошлины за услуги, в которых было отказано

— переплату или повторную оплату

— неиспользованные госпошлины

— обжалованные штрафы за административные нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД

— штрафы, у которых есть УИН

Как вернуть оплату

1. Выбрать услугу «Возврат штрафов и госпошлин МВД».

2. Заполнить электронное заявление. Для госпошлины понадобится УИН, для штрафа — УИН, дата постановления, скан постановления об отмене штрафа.

3. Ввести реквизиты счета для возврата.

Заявление рассмотрят в течение 30 дней, письмо о решении придет в личный кабинет и на электронную почту. Деньги поступят на счет в течение трех рабочих дней.