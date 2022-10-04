Россиянам рассказали, как вернуть ошибочно оплаченные штрафы и госпошлины

На Госуслугах есть возможность вернуть обратно оплаченные по ошибке штрафы и пошлины МВД.
Как пишет Госуслуги в своем Телеграм, если штраф или госпошлина в МВД ошибочно оплачены менее трех лет назад на Госуслугах, то деньги можно вернуть. Заявление оформляется онлайн.
Что можно вернуть:
— госпошлины за услуги, в которых было отказано
— переплату или повторную оплату
— неиспользованные госпошлины
— обжалованные штрафы за административные нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД
— штрафы, у которых есть УИН
Как вернуть оплату
1. Выбрать услугу «Возврат штрафов и госпошлин МВД».
2. Заполнить электронное заявление. Для госпошлины понадобится УИН, для штрафа — УИН, дата постановления, скан постановления об отмене штрафа.
3. Ввести реквизиты счета для возврата.
Заявление рассмотрят в течение 30 дней, письмо о решении придет в личный кабинет и на электронную почту. Деньги поступят на счет в течение трех рабочих дней.