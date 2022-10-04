В Ленобласти введут закон об освобождении от транспортного налога пенсионеров

В настоящее время он находится на подписании у Губернатора Ленобласти.
На вопрос мужчины ответили в комитете по социальной защите населения Ленобласти. Там сообщили, что закон «О транспортном налоге» был принят Законодательным собранием Ленинградской области. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 2022 года и сейчас находится на подписании у губернатора.
Принятым законом от налога освобождаются пенсионеры, либо достигшие возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин, за одно транспортное средство:
- легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л/с включительно;
- мотоцикл или мотороллер (вне зависимости от мощности двигателя);
- водное транспортное средство (за исключением яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 л/с.
Закон работает только в том случае, если указанные транспортные средства (легковые автомобили, мотоциклы, мотороллеры), зарегистрированы налогоплательщиками:
- после 1 января 2020 года, для произведенных на территории Евразийского экономического союза;
- до 1 января 2020 года, для произведённых на территории России или СССР (до 1991 года).
Также в комитете отметили, что пенсионеры либо лица, достигшие возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин также освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство (легковой автомобиль) с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно и за транспортное средство (мотоцикл, мотороллер) с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил.