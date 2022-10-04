В Ленобласти введут закон об освобождении от транспортного налога пенсионеров

В настоящее время он находится на подписании у Губернатора Ленобласти.

— Почему пенсионеры С-Петербурга и многих областей освобождены от налога на транспортные средства, а мы нет? Когда начнете помогать малоимущим пенсионерам?, — с таким вопросом обратился Александр Павленко на прямую линию к Александру Дрозденко.

На вопрос мужчины ответили в комитете по социальной защите населения Ленобласти. Там сообщили, что закон «О транспортном налоге» был принят Законодательным собранием Ленинградской области. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 2022 года и сейчас находится на подписании у губернатора.

Принятым законом от налога освобождаются пенсионеры, либо достигшие возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин, за одно транспортное средство:

легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л/с включительно;

мотоцикл или мотороллер (вне зависимости от мощности двигателя);

водное транспортное средство (за исключением яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 л/с.

Закон работает только в том случае, если указанные транспортные средства (легковые автомобили, мотоциклы, мотороллеры), зарегистрированы налогоплательщиками:

после 1 января 2020 года, для произведенных на территории Евразийского экономического союза;

до 1 января 2020 года, для произведённых на территории России или СССР (до 1991 года).

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Также в комитете отметили, что пенсионеры либо лица, достигшие возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин также освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство (легковой автомобиль) с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно и за транспортное средство (мотоцикл, мотороллер) с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил.