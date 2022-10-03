«Бабушкино тепло»: в Ленобласти пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации

Региональный центр «серебряного» добровольчества «Молоды душой» в Ленобласти запустил благотворительную акцию «Бабушкино тепло» — ее участницы вяжут теплые носки для бойцов, участвующих в спецоперации.

Теплые носки планируется передать участникам спецоперации с гуманитарным грузом.

«Все мы мамы, бабушки, тети, сестры и не хотим оставаться в стороне. Скоро наступают холода, и хочется нашим мальчикам пожелать здоровья, пусть им будет тепло. Пусть они ощущают нашу заботу», — отметила одна из участниц акции.

Сообщается, что благотворительная акция стартовала во Всеволожском районе, сейчас к ней присоединились все районы области.