«Бабушкино тепло»: в Ленобласти пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации

Региональный центр «серебряного» добровольчества «Молоды душой» в Ленобласти запустил благотворительную акцию «Бабушкино тепло» — ее участницы вяжут теплые носки для бойцов, участвующих в спецоперации.
Теплые носки планируется передать участникам спецоперации с гуманитарным грузом.
«Все мы мамы, бабушки, тети, сестры и не хотим оставаться в стороне. Скоро наступают холода, и хочется нашим мальчикам пожелать здоровья, пусть им будет тепло. Пусть они ощущают нашу заботу», — отметила одна из участниц акции.
Сообщается, что благотворительная акция стартовала во Всеволожском районе, сейчас к ней присоединились все районы области.
Вам будет интересно
Во время частичной мобилизации медкомиссия не проводится. Зам военкома Петербурга Ильфат Абзалов на брифинге в ТАСС объяснил причины такого решения. Медкомиссия...
02.10.2022 94