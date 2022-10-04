В Ленобласти к обсуждению будущего рекультивированной свалки привлекут общественность

Судьбу закрытой свалки в Сосновом бору обсудили в областном Правительстве.

При участии представителей Прокуратуры и Комитета по обращению с отходами Ленобласти осуждалась судьба закрытой свалки в Сосновом бору.

По итогу было решено, провести научно-исследовательские работы и подготовить документы для формирования госзаказа о постоянном мониторинге состояния рекультивированных полигонов и впоследствии возможности их хозяйственного использования.

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин отметил, что вопрос использования Сосновоборского полигона, как и других рекультивированных объектов был вынесен на Экологический совет для обсуждения с экологами и общественностью.