В Ленобласти к обсуждению будущего рекультивированной свалки привлекут общественность

Судьбу закрытой свалки в Сосновом бору обсудили в областном Правительстве.
При участии представителей Прокуратуры и Комитета по обращению с отходами Ленобласти осуждалась судьба закрытой свалки в Сосновом бору.
По итогу было решено, провести научно-исследовательские работы и подготовить документы для формирования госзаказа о постоянном мониторинге состояния рекультивированных полигонов и впоследствии возможности их хозяйственного использования.
Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин отметил, что вопрос использования Сосновоборского полигона, как и других рекультивированных объектов был вынесен на Экологический совет для обсуждения с экологами и общественностью.
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30.09.2022 142