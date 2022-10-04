В этом году завод выпустит пилотную партию в 600 автомобилей.
Сейчас компания ищет потенциальных партнёров в 23 городах страны, среди которых Санкт-Петербург — сообщает 78.
Автоэксперт Максим Ракитин считает, что планы открыть дилерскую сеть — это признак серьёзных намерений «Москвича».
Планы создать дилерскую сеть — абсолютно логичный шаг. В этом году «Москвич» выпустит пилотную партию 600 автомобилей, а в следующем они уже хотят выпускать десятки тысяч. Все их надо будет где-то продавать, где-то обслуживать. Это очень большая работа, к которой надо готовитьсяМаксим Ракитин