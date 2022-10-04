В этом году завод выпустит пилотную партию в 600 автомобилей.

Сейчас компания ищет потенциальных партнёров в 23 городах страны, среди которых Санкт-Петербург — сообщает 78.



Автоэксперт Максим Ракитин считает, что планы открыть дилерскую сеть — это признак серьёзных намерений «Москвича».