На Пугачеву, назвавшую россиян холопами и рабами, пожаловались в генпрокуратуру

Автор: Анастасия Щербакова
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Скандальное заявление певицы могут проверить в Генеральной прокуратуре России.

Недавно Алла Пугачева в соцсетях обратилась к недоброжелателям, назвав их холопами и рабами. Общественность слова Примадонны возмутили и теперь ей грозит ответственность.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил жалобу в генпрокуратуру. В обращении он заявляет, что в словах Пугачевой прослеживаются признаки неприязни и вражды.

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04.10.2022 304
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