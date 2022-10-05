На Пугачеву, назвавшую россиян холопами и рабами, пожаловались в генпрокуратуру

Скандальное заявление певицы могут проверить в Генеральной прокуратуре России.
Недавно Алла Пугачева в соцсетях обратилась к недоброжелателям, назвав их холопами и рабами. Общественность слова Примадонны возмутили и теперь ей грозит ответственность.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил жалобу в генпрокуратуру. В обращении он заявляет, что в словах Пугачевой прослеживаются признаки неприязни и вражды.
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