«Были холопами, стали рабами»: уехавшая в Израиль Алла Пугачева обозлилась на россиян

Примадонна в спешке покинула Россию и решила высказаться о тех, кто ранее ее критиковал.

Артистка Алла Пугачева прервала молчание после отъезда из России в Израиль. В своих соцсетях певица не стерпела поток критики в ее адрес и озвучила, что думает о недоброжелателях.

Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами, — цитирует Пугачеву портал «А теперь внимание!».