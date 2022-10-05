Россиянам рассказали, как узнать о наличии исполнительных производств через Госуслуги

Через Госуслуги можно получить информацию могут о наличии исполнительных производств.
Как пишут Госуслуги в своем Телеграм, для этого необходимо:
1. Перейти на страницу услуги «Информация о наличии исполнительного производства».
2. Выбрать, кем вы являетесь, — участником или доверенным лицом, взыскателем или должником. Подтвердите корректность данных.
3. Выбрать, какое исполнительное производство показать: завершенное или незавершенное.
4. Отправить заявление и ждать ответа. Обычно он приходит в течение 30 секунд.
Какие сведения будут доступны:
— причина исполнительного производства;
— сумма задолженности;
— наложенные ограничения;
— действия судебных приставов, их контакты.