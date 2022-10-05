Россиянам рассказали, как узнать о наличии исполнительных производств через Госуслуги

Через Госуслуги можно получить информацию могут о наличии исполнительных производств.

Как пишут Госуслуги в своем Телеграм, для этого необходимо:

1. Перейти на страницу услуги «Информация о наличии исполнительного производства».

2. Выбрать, кем вы являетесь, — участником или доверенным лицом, взыскателем или должником. Подтвердите корректность данных.

3. Выбрать, какое исполнительное производство показать: завершенное или незавершенное.

4. Отправить заявление и ждать ответа. Обычно он приходит в течение 30 секунд.

Какие сведения будут доступны:

— причина исполнительного производства;

— сумма задолженности;

— наложенные ограничения;

— действия судебных приставов, их контакты.