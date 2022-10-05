Резко вырос импорт обезболивающих наркотических средств в Россию

За восемь месяцев этого года в страну ввезли 300 кг.

Для сравнения: годом ранее импорт составил 150 кг, пишет РБК.

Также аналитическая компания RNC Pharma подсчитала, что на 4% увеличился импорт кетамина. Кроме того, в Россию ввезли 155 кг тримепередина — это анальгетик, использующийся для анестезии и в качестве болеутоляющего. В прошлом году этот медикамент не поставлялся.

Основными поставщиками выступают Испания, Германия и Индия.

Рост спроса на наркотические средства и психотропные препараты отражается и в том, что за три квартала этого года государственные больницы, приобретающие преимущественно отечественную продукцию, закупили медикаментов на 2 млрд 400 миллионов рублей против 2 млрд 100 миллионов рублей годом ранее.