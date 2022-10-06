Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи животных в зоомагазинах и на «птичьих рынках»

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, в котором был прописан запрет торговли животными в зоомагазинах и на «птичьих рынках».

Поправки вносятся в закон об ответственном обращении с животными. Так, в законе закрепляется необходимость установления требований к местам, используемым для торговли животными. Нормы будут устанавливаться правительством РФ.

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В Совфеде отметили, что нередко животные находятся в стесненных условиях для жизни, без надлежащего ухода, с нарушением санитарных норм. Новый закон должен сделать так, чтобы к животным относились лучше.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.